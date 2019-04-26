3.4 مليون زائر لفعاليات "دبي التجاري العالمي"

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، نتائج الأداء السنوية لمركز دبي التجاري العالمي، خلال عام 2018 الذي شهد استضافة 3.43 مليون زائر للفعاليات للمرة الأولى في تاريخه، بمعدل نمو 4%.

وجاءت هذه النتائج القياسية مدفوعة بتنظيم المركز واستضافته 363 فعالية متنوّعة، منها 97 فعالية كبرى، شملت اجتماعات ومؤتمرات دولية ومعارض عالمية وفعاليات تجارية بزيادة 3% عن عام 2017، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وعكست الزيادة السنوية لأعداد الزوّار قوة محفظة الأعمال الكاملة لمركز دبي التجاري العالمي، وقدرته على جذب 54.72 ألف شركة عارضة من 162 دولة، منها 41.15 ألف شركة من خارج الدولة بمعدل زيادة قدره 5% مقارنة بعام 2017، بما يعادل 75% من إجمالي عدد العارضين المشاركين.

وحققّ المشاركون من خارج الدولة أيضاً نمواً مطرداً في عام 2018، وزار الفعاليات المقامة في مركز دبي التجاري العالمي 1.04 مليون رجل أعمال من خارج الدولة، بما يعادل 41% من إجمالي عدد المشاركين. واستمر مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018 في تعزيز تنافسية دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات عبر تطوير البنية التحتية المرتبطة بالفعاليات.

وأضافت أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي الغنية بمحتواها المتنوع، 28 فعالية جديدة في عام 2018، منها 7 معارض و9 اجتماعات لمنظمات دولية و12 مؤتمراً، وتم اعتبار 13 منها فعاليات كبيرة الحجم، يزيد عدد حضور كل منها على 2000 شخص. وبشكل عام فقد اجتذبت فعاليات مركز دبي التجاري العالمي الكبرى 2.5 مليون مشارك، وتم تصنيف 23 منها كفعاليات ضخمة زاد عدد حضور كل منها على 30 ألف زائر.