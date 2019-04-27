15.3 مليون مسافر عبر منافذ دبي بالربع الأول

كشف المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين في جميع منافذ إمارة #دبي في الربع الأول من 2019 قد بلغ 15مليونا و350 ألف مسافر، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين في المنافذ الجوية 13مليونا و 598 ألفاً و749 مسافراً، في حين بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين في المنافذ البرية مليونا و371 ألفا و251 مسافراً، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 380 ألف مسافر.

وذكر اللواء محمد المري أن عدد مستخدمي #البوابات_الذكية المنتشرة في صالات القادمين والقادمين عبر #مطارات_دبي والبالغ عددها 122 وصل الى نحو مليون و940 ألفاً و660 مسافراً خلال الفترة نفسها ، الأمر الذي ساهم في زيادة انسيابية #حركة_المسافرين وفي تخفيف الازدحام خلال فترة عطلة الربيع 2019، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وقال اللواء محمد المري: "إن نتائج الربع الأول من العام الجاري تدل على النمو المستمر في حركة المسافرين وحالة التطور في تقديم الخدمات التي تشهدها إقامة دبي ضمن التطورات الكبيرة الحاصلة في دولة الإمارات، حيث تلعب الإدارة دوراً محورياً هاماً بتعزيز صورة مدينة دبي من خلال الارتقاء الدائم بنوعية تقديم الخدمات التي توفرها للمسافرين، لجعل سفرهم عبر منافذ دبي رحلة ذات تجربة فريدة".

وأضاف أن الإدارة حققت إنجازات ملموسة على صعيد سعادة المتعاملين من خلال العمل على تسريع إنهاء إجراءات المسافرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بأن تكون جميع منافذ دبي الواجهة الحضارية التي تعكس روح أصالة المواطنة الصالحة والقيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات، وتحقيقاً لرؤية إقامة دبي بالعمل بفعالية لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.