انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي

تنطلق اليوم في دبي فعاليات معرض "سوق السفر العربي 2019"، الذي يعد الحدث الأضخم في صناعة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، بحضور أبرز المتخصصين والخبراء في صناعة الضيافة والسفر والسياحة من كل أنحاء العالم.

وحرصت دبي على جعل الدورة الحالية للمعرض مختلفة شكلاً وموضوعاً، حيث تطرح مفهوماً جديداً لقطاع السياحة والسفر مسبوغاً بأحدث الإبداعات التقنية التي توصل إليها العالم، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويركز المعرض، الذي هو جزء من "أسبوع السفر العربي"، والذي تم الإعلان عنه هذا العام ويضم تحت مظلته أربعة أحداث بارزة ويقام في مركز دبي التجاري العالمي، على أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع السفر والضيافة، كما يتطرق إلى الإمكانات المتاحة التي تسهم في تحقيق النمو.

وستكون النسخة السادسة والعشرون من المعرض جزءاً من "أسبوع السفر العربي"، الذي يضم معرض "سوق السفر العربي 2019"، و"سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة"، بالإضافة إلى "منتدى كونيكت الشرق الأوسط والهند وإفريقيا"، وفعالية يوم المستهلك "هوليداي شوبر" المخصصة للمستهلكين في قطاع الضيافة والسفر.

ويواصل "سوق السفر العربي" حضوره القوي بناءً على ما حققه العام الماضي، حيث من المتوقع أن يستقبل نحو 2500 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، و40 ألف زائر من المتخصصين في صناعة الضيافة والسفر والسياحة، وسيشهد مشاركة ممثلين عن 150 دولة و65 جناحاً وطنياً وأكثر من 100 عارض جديد يشاركون للمرة الأولى في هذا الحدث، بما فيها "معرض إكسبو 2020 دبي"، و"طيران ناس" و"الوكالة الوطنية للسياحة في بيلاروسيا"، و"لجنة موسكو للسياحة"، و"هيئة الجبل الأسود للسياحة"، و"المكتب الرسمي للسياحة في جنوب أفريقيا"، و"هيئة السياحة في زيمبابوي".