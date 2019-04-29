ارتفاع مساهمة السياحة باقتصاد البحرين غير النفطي لـ6.5% في 2018

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ، خالد آل خليفة، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن مساهمة قطاع #السياحة في #الاقتصاد_البحريني قد شهدت نمواً مستمراً منذ عام 2015.

وتعمل البحرين على تنشيط سياحة المؤتمرات من خلال تشييد مركز جديد للمعارض بمساحة 125 ألف متر مربع.

وقال "مساهمة السياحة في #الاقتصاد_غير_النفطي ارتفعت إلى 6.5% في 2018، و12 مليون سائح زاروا البحرين العام الماضي، غالبيتهم من السعودية".

وحول توسع عملية الترويج قال آل خليفة "تم افتتاح مكاتب لترويج السياحة في بريطانيا وفرنسا والهند والكويت، ونعمل على تنشيط سياحة المؤتمرات من خلال تشييد مركز جديد للمعارض".

ولفت إلى أنه يجري تشييد 28 فندقاً حالياً باستثمارات 100 مليون دينار، فيما يتم توسعة المطار بتكلفة تصل إلى مليار دولار.