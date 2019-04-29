الأردن: قفزة في عدد السياح بـ18% بعائدات 5.4 مليار دولار

تحدث مدير هيئة تنشيط السياحة في الأردن عبدالرزاق عربيات، في مقابلة مع "العربية" عن أبرز التغيرات في #قطاع_السياحة_الأردني، مؤكدا أن قطاع السياحة قد استفاد بشكل كبير من دخول مشغلي الطيران الاقتصادي مثل Ryan Air و Easy Jet إلى المملكة، ما ساهم بوصول فئات سياحية جديدة.

وأشار إلى ارتفاع عدد السياح 14% في 2018 بعائدات 5,4 مليار دولار.

وفيما نوه بأن #السعودية والإمارات والكويت استمرت كأسواق أساسية لقطاع السياحة، لفت إلى زيادة قوية للسياح من أوروبا وروسيا مع دخول مشغلي الطيران الاقتصادي.

وشدد على أن تغيير استراتيجية التسويق قفزت بأعداد السياح 33% في الربع الأول 2019.

وبيّن أن دعوة المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي جذب فئات سياحية جديدة إلى #الأردن .