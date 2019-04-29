رايان إير تستهدف مضاعفة مساراتها وركابها للأردن

قال رئيس رايان إير لـ"رويترز" إن أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة في أوروبا تستهدف مضاعفة عدد مساراتها وركابها للأردن العام القادم بعد نمو سريع منذ بدء تسيير رحلات للبلاد العام الماضي.

وتشغل شركة الطيران الأيرلندية، التي بدأت تسيير رحلات للأردن في فبراير 2018، في الوقت الراهن 14 مسارا للعاصمة عمان ومدينة العقبة الساحلية على البحر الأحمر، وستضيف أربعة مسارات جديدة لموسم الشتاء في أوروبا.

وبعد محادثات مع مسؤولين أردنيين، قال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري إنه يتوقع الوصول لحوالي مليون راكب في 2020 من 500 ألف تقريبا متوقع هذا العام.

وقال أوليري في مقابلة بعمان "يمكننا مضاعفة عدد المسارات إلى 40 مسارا تصل مدنا أخرى في ألمانيا وبولندا وإيطاليا واليونان وأماكن أخرى مع الأردن" مناشدا الحكومة منح إعفاء من تأشيرة دخول بقيمة 56 دولارا يتم الحصول عليها بالمطار للمساعدة في تعزيز أعداد الركاب.



وقال أوليري إنه من المتوقع أن تنقل رايان إير في المجمل 150 مليون راكب هذا العام، الغالبية العظمى بمسارات في الاتحاد الأوروبي، وذلك بالرغم من أنها تسير رحلات أيضا إلى بعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك إسرائيل والمغرب.



وقال أوليري "الأردن هو مقصد شمس الشتاء الأسرع نموا لرايان إير حتى الآن. إنه ينمو أسرع من المغرب وجزر الكناري وجنوب إيطاليا واليونان. لديكم هنا إمكانيات هائلة للسياحة الوافدة".