بدءا من اليوم.. إطلاق تذاكر "إكسبو 2020" للمسافرين الدوليين

قال رئيس شؤون الأعمال الدولية في EXPO 2020 خالد شرف، في مقابلة مع "العربية"، إنه سيتاح بدءاً من اليوم للمسافرين الدوليين اقتناء تذاكر اليوم الواحد والثلاثة أيام لـ #إكسبو_2020 ، ضمن باقات سفر متكاملة من خلال موزعي التذاكر المعتمدين من إكسبو 2020.

وأفاد خالد شرف، على هامش فعاليات سوق السفر العربي: "سيتاح للجمهور المحلي اقتناء هذه التذاكر ابتداء من أبريل 2020".

ويطمح هذا الحدث إلى استقطاب 25 مليون زائر دولي، أكثر من 70% منها من خارج #الإمارات.

يشارك 190 جناحاً من دول مختلفة في EXPO 2020" "، مع وجود أكثر من 60 فعالية يومية.