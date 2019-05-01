صيف لبنان خليجي بامتياز بعد رفع الحظر عن السعوديين

قال وزير السياحة اللبناني، أواديس كيدانيان، إن صيف لبنان سيكون خليجيا بامتياز بعد رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان.

وتوقع كيدانيان أن يصل عدد #السياح_السعوديين القادمين 300 ألف سائح، وهو يدعم التوقعات بانتعاش السياحة.

وأوضح كيدانيان في لقاء خاص مع العربية خلال سوق السفر العربي أن مساهمة #قطاع_السياحة في الاقتصاد اللبناني بدأت بالتعافي، إذ من المتوقع أن تتجاوز مساهمة السياحة في الناتج المحلي 15% هذا العام، وتعود إلى مستويات الذروة عند 20% العام القادم.

وأضاف أن البنية التحتية في #لبنان مهيأة بشكل تام لاستقبال السياح، وأن لبنان يهدف لتحقيق إيرادات سياحية بـ 8 مليارات دولار في 2020.