دائرة السياحة: 145 فندقاً من فئة الأربع نجوم في دبي

كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وجود 145 فندقاً من فئة الأربع نجوم من إجمالي 716 فندقًا عاملاً في دبي لغاية فبراير 2019، ووصل عدد الغرف المتاحة إلى 30،125 غرفة لتصنيف الفنادق الأربع نجوم. وفي شأن متصل تمثل فنادق الأربع نجوم 26٪ من إجمالي حصة السوق حيث ساهمت بتوليد نسبة إشغال بلغت 86 ٪ في الشريحة المتوسطة الحجم.

وقال شايليش جروفر، المدير العام لفندق ذا اس البرشا: إن استراتيجيتنا تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز قطاع الضيافة الذي يلعب دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه تم إطلاق حزم "فاميلي فرندلي" أثناء فعاليات سوق السفر العربي المصممة للعائلات من الشرق الأوسط والأسواق الدولية، ذلك لمنحهم تجربة مفعمة بكرم الضيافة الأصيلة مع وسائل الراحة العصرية.

يمثل معرض سوق السفر العربي الحدث الأهم من نوعه عالميا يشارك به 40 ألف مختص بقطاع السياحة من 141 دولة.