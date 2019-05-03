"دبي للسياحة" تطلق بطاقة لمسافري رحلات التوقف

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) "بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف"، Dubai Stopover Pass، التي تستهدف تلك الشريحة المهمّة من المسافرين ممن يرغبون في خوض تجارب مميّزة وقضاء عطلة سريعة في المدينة. وتسمح البطاقة الجديدة لحاملها الاستمتاع بالعديد من الخيارات المميّزة والمقوّمات السياحية التي تتضمّنها الإمارة، بالإضافة إلى حصوله على عروض عبر اختيار 2 أو 3 أو 4 وجهات ومعالم سياحية في دبي لزيارتها وتجربتها بأسعار منافسة خلال 36 ساعة، ما يجعله يستمتع بتجارب عدّة خلال فترة إقامته القصيرة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "في ظل تنامي طلب الزوّار على توفير تجارب سياحية ذات طابع شخصي تتماشى مع تطلعاتهم وأذواقهم، فإننا ملتزمون بالعمل مع شركائنا في القطاع لتوفير برامج وتجارب سياحية مميّزة يمكن الاستمتاع بها خلال العطلات القصيرة".

وتتيح "بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف" لحامليها توفير 60% من القيمة الحقيقية للتذاكر الخاصة بالمعالم التي يرغبون في زيارتها، وتمكّنهم من الاستمتاع بالعديد من التجارب المشوقة.