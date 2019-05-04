دبي.. 25 مليار درهم لإنشاء وجهة سياحية جديدة

أعلنت #إعمار عن إطلاق ميناء راشد، عبر استثمار بقيمة 25 مليار درهم، لبناء وجهة جديدة تحتفي بتراث دبي البحري العريق، تكون في الوقت ذاته مجهزة لمواكبة احتياجات المستقبل، في أجواء تحاكي طابع الريفيرا الفرنسية، بإطلالات على الخليج العربي والأفق العمراني لوسط مدينة دبي، بحسب صحيفة البيان.

ويبعد "ميناء راشد" 15 دقيقة فقط عن مطار دبي الدولي، و20 دقيقة عن "وسط مدينة دبي" و"خور دبي"، ويمثل مدينة بحرية تحفل بالخصائص المميزة، التي يعتبر بعضها الأول من نوعه في المدينة، مثل "دبي مول على البحر"، وجهة التسوق والترفيه والمطاعم على الواجهة المائية، ونادي اليخوت العائم، وأطول حوض سباحة في دبي، بالإضافة إلى شاطئ رملي تزيد مساحته على 12600 متر مربع، أي ما يعادل مساحة ملعبين ونصف لكرة القدم.

وتعمل شركة إعمار التي اشتهرت بتطوير الصروح العمرانية العالمية، على بناء وجهة الإبحار العالمية الجديدة في منطقة خور دبي التاريخي، بجوار بر دبي وديرة، في وجهة تمثل قلب تراث دبي البحري، ومن نفس الموقع الذي انطلقت منه المدينة في رحلتها نحو المستقبل.