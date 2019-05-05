السائح الخليجي ينفق 6 أضعاف السائح العالمي أثناء السفر

ينفق السائح الخليجي 6 أضعاف #السائح_العالمي أثناء السفر، وهذا ما دفع الجهات المعنية لتصميم حزم خاصة لجذب هؤلاء السياح، بحسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ومع تنوع خيارات الإقامة وتذاكر الطيران بما يناسب كافة الميزانيات، ينفق المستهلكون الشباب المزيد على الخبرات والسفر إلى الخارج.

ويبدو أن جيل الألفية يبتعد عن الوجهات السياحية التقليدية في بحثهم عن تجارب أقرب إلى الحياة على حقيقتها، سواء أكان ذلك من خلال خيمة في الصحراء أو صنع المعكرونة مع جدة إيطالية في نابولي.

فمثل هذه التجارب تبني علاقة حقيقية مع الأماكن وشعوبها وثقافاتها.

يرى مدير قسم الفنادق في كوليرز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستوفير لند، أن اهتمام المسافرين الآن يتجه إلى ما يسمى بالـ "EWAA Tourism" " والتي تمثل البيئة والصحة والمغامرة والزراعة! اليوم يبتعد السائح عن الوجهات التقليدية المتمثلة بالشاطئ والمدن ويتجهون إلى تجارب خاصة كتسلق الجبال أو البقاء في مزرعة، "سنرى المزيد من هذه الرحلات خلال السنة إلى ثلاث سنوات القادمة".

وتتزايد شعبية رحلات السفاري إلى #إفريقيا وخصوصا للعائلات الشابة، إذ تشكل شريحة المغامرة ورحلات السفاري نحو 44% من إجمالي إيرادات سوق السفر الفاخر، إلا أن نسبة #السياح_الخليجيين إلى إفريقيا ما زالت منخفضة نسبياً، وهذا ما دفع الجهات المعنية لتصميم حزم خاصة لجذب السائح الخليجي الذي ينفق ستة أضعاف السائح العالمي أثناء السفر بحسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وبلغة الأرقام، يشير خبير في " Centurion Travel " إلى أن 10 ملايين سائح عالمي في إفريقيا في 2018، بينهم 80 ألف سائح خليجي زار القارة الإفريقية.

وينوه بأن جنوب أفريقيا تعد واحدة من أفضل 10 وجهات لسوق السفر "الحلال".

ويعطي مثالا: "إن رحلة سفاري 5 نجوم لمدة 12 يوما تكلف نحو 50 ألف ريال لشخصين، بينما رحلة سفاري 3 نجوم لمدة 12 يوما تكلف نحو 15 ألف ريال لشخصين".

ولكن إذا كنت ترغب بتجربة مثيرة مع الوحوش البرية أو رؤية الحيوانات المهاجرة أو القيام بمغامرة مثيرة عليك القيام ببحث دقيق لاختيار المنطقة والمواسم المناسبة، أو خصص بعض الوقت للقيام برحلة شاملة.

العديد من العقارات لا تقبل بالحجوزات من الأفراد، ولا تعتمد على خرائط Google لأن ظروف الطريق كثيرة التقلب، لذلك يوصى دائمًا بتعيين خبير سفر عند تخطيط رحلة سفاري وبالتأكيد لا تنسى أخذ منظار مكبر.