147 مليار دولار مساهمة السياحة في اقتصاد الخليج بـ2018

أضاف #قطاع_السياحة والسفر نحو 147 مليار دولار إلى الناتج المحلي لدول الخليج العام الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع إلى 319 مليار دولار بحلول عام 2027.

ويرى الخبراء أن عدد السكان المتزايد، بالإضافة إلى زيادة انتشار #الهواتف_المحمولة، وتطور البنية التحتية الرقمية عزز هذا القطاع بشكل لم يسبق له مثيل.

وارتفعت حجوزات السفر عبر الأجهزة المحمولة بنسبة 110% في #الخليج العام الماضي، ويتوقع تقرير صادر عن MENA Research Partners أن #سوق_السفر _عبر_الإنترنت سيرتفع إلى 15 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة مدعوماً بوسائل التواصل الاجتماعي والتي وسعت قاعدة المستهلكين وعززت علاقة المستهلك بشركات السياحة والسفر.

وفي هذا السياق، يوضح مدير صناعة السفر في Facebook الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيري كين أن محتوى السياحة والسفر هو الأول على الانستغرام.

ويتابع: "المستخدمون يبحثون عن وجهات خاصة بهم فأنا مثلا أهتم بالرياضة والمغامرة وهذا ما أبحث عنه عادة، ذلك يظهر على منصاتنا في جميع النواحي، فنحن نسحب المعلومات عن اهتمامات المستخدمين، ثم نستهدفهم ونرسل الخيارات التي تناسبهم".

وقد ركز اللاعبون في السوق على الاستفادة من التحول إلى #الإنترنت وأنشأوا منصات خاصة لمقارنة العلامات التجارية وتوفير العديد من الخيارات.

يقول مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في " #WEGO " مأمون حميدان إن الحجوزات عبر الإنترنت تجاوزت الـ 50%، لافتا إلى أنه تم كسر حاجز المليار دولار بالنسبة لحجوزات الطائرات عبر الإنترنت في 2018، وسجلت "WEGO" معدلات نمو بـ60 %.

ويبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي، ليست المؤثر الوحيد على اختيارات المسافرين، فقد جذب فلم Crazy Rich Asian عدداً أكبر من المسافرين إلى سنغافورة هذا العام.

وهنا، يشير ﻣﺤﻠﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﺭﻭﻣﻮﻧﻴﺘﻮﺭ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻳﻔﻲ إلى أن #سنغافورة تعد من أكثر الوجهات شعبية هذا الصيف، نتيجةً لفلم Crazy Rich Asians الذي أبلى جيداً في صالات العرض، حيث يركز على الحدائق والمعماتر المتقدم والتقنية العالية للمدينة، كذلك هناك توجه كبير للمغامرة في دول البلقان وكرواتيا ومونتينيغرو وبوسنيا، ولوحظ اهتمام ببرلين التي تحتفل بالذكرى الثلاثين لبناء الجدار هذا العام.

وبالرغم من انتقال الأشخاص بشكل متزايد إلى الهواتف المحمولة حيث إن 57% من عمليات البحث واستعراض خيارات السفر تتم على الهواتف المحمولة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحجوزات، فإن 78% من الناس مازالوا يحجزون على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.