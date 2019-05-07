نمو بحركة السياحة في دبي 2.2% خلال الربع الأول من 2019

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إن الإمارة سجلت زيادة 2.2% في عدد الزائرين الأجانب لليلة واحدة في الربع الأول من 2019.

وقالت دائرة السياحة إن دبي سجلت 4.75 مليون زائر دولي لليلة واحدة في الشهور الثلاثة المنتهية في 31 مارس.

وقالت إن ذلك يأتي مقارنة مع 4.65 مليون زائر في الربع الأول من العام الماضي.

ونما قطاع السياحة في دبي عام 2018 بنسبة 0.8% على أساس سنوي، بانخفاض حاد عن نمو نسبته 6.2% في 2017.

وانكمش عدد الزائرين من الهند 8% إلى 565 ألفا في الربع الأول، بينما تراجع عدد الزائرين السعوديين 5% إلى 412 ألفا.

وزاد عدد الزائرين الصينيين 13% إلى 291 ألفا و662 في الربع الأول، بينما نزل عدد السائحين الروس 10% إلى 234 ألفا.