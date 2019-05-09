أبوظبي.. أرقام قياسية جديدة بأعداد الزوار

نجحت أبوظبي في استقطاب 1,29 مليون زائر خلال الربع الأول من العام الحالي، أقاموا في 169 فندقاً في جميع أنحاء العاصمة بزيادة مقدارها 6,600 زائر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة بالإمارة.

وكشف دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن تحقيق العاصمة أرقاماً قياسية جديدة بأعداد الزوار ونزلاء الفنادق خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ سجلت نمواً مقداره 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويرجع هذا النمو إلى ما تمتلكه أبوظبي من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية عالمية متطورة إلى جانب الفعاليات والبرامج التي نظمتها من بداية العام وحتى شهر مارس 2019، ومن بين هذه الفعاليات كأس آسيا 2019، ومعرض آيدكس والأولمبياد الخاص، وموسم عروض أبوظبي، وغيرها..

كما أسهمت المعالم السياحية ومواقع الجذب الثقافية والترفيهية، من ضمنها عالم وارنرد براذرز أبوظبي وقصر الحصن ومكتبة قصر الوطن، في تحقيق هذا النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وأظهرت إحصائيات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أن نتائج إيرادات الربع الأول زادت بنسبة 16,1%، إلى جانب زيادة ملحوظة تفوق نسبتها 15% في متوسط إيرادات الغرفة، بالإضافة إلى معدل إشغال وصلت نسبته إلى 79%، فيما شهدت إيرادات الغرف زيادة مقدارها 24,5%، إلى جانب ارتفاع ملحوظ أيضاً في إيرادات المأكولات والمشروبات بنسبة تصل إلى 10,4%.

وأوضحت الإحصاءات زيادة ملحوظة في عدد الزائرين القادمين من الولايات المتحدة الأميركية، بلغت نسبتها 13.8% في الربع الأول، بينما شهد متوسط طول الإقامة للزائرين من المملكة المتحدة والصين والهند والمملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة أيضاً.

وتخلل الربع الأول من السنة ارتفاع مقداره 51% في عدد الزوار القادمين إلى أبوظبي بغرض قضاء فترة الإجازة والترفيه، مقارنة بالعام الماضي.

وتعمل العديد من المواقع السياحية الجديدة في أبوظبي على دعم مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية، منها المعالم التي تحمل سمة الجذب السياحي، إذ تعززت جاذبية الإمارة من خلال افتتاح مجموعة من الفنادق والمنشآت الجديدة في الأشهر الأخيرة من ضمنها "أبوظبي إديشين"، وهو أول فندق يحمل هذه العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب فندق جميرا السعديات، وروتانا السعديات، ومنتجع وسبا جميرا الوثبة أبوظبي.