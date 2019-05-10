ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الأردني 6%

قالت مجموعة المطار الدولي المسؤولة عن إدارة مطار الملكة علياء الأردني إن عدد المسافرين عبر المطار ارتفع 6.1% في الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 1.924 مليون مسافر مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة كيلد بنجر في بيان "عام 2019 شهد بداية متميزة بفضل ازدياد أعداد المسافرين في عدد من الوجهات العالمية منها أربيل والدوحة والقاهرة واسطنبول وأنطاليا".



وتملك شركة مطارات باريس 51% في مجموعة المطار الدولي.