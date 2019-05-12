أعمال توسعة مطار الشارقة تنطلق خلال شهرين

كشف علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، أنه سيتم اختيار الشركة التي ستتولى جميع الأعمال الإنشائية في توسعة مطار الشارقة والتوقيع معها خلال شهرين، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز أكثر من 50% من هذه الأعمال عام 2021، انعكاساً للجهود المتواصلة التي يسعى المطار من خلالها للارتقاء بخدماته لتعزيز تجربة المسافرين، بما يتماشى مع "رؤية الشارقة السياحية 2021".

وأضاف المدفع في تصريحات لصحيفة "الخليج" الإماراتية، أن "هنالك 20 شركة حتى الآن تقدمت للمناقصة على أعمال المشروع، حيث قسم إلى 7 أقسام تشمل التصميم والهيكل المسلح والهندسة، والطرق، والمعدات المتخصصة بمناولة الأرضية والطيران، وغيرها".