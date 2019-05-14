"العربية للطيران" تطلق رحلات مباشرة إلى "بيشكك"

أطلقت "العربية للطيران" رحلات مباشرة من إمارة الشارقة في دولة الإمارات إلى بيشكك عاصمة جمهورية قيرغيزستان، تبدأ من 4 يوليو المقبل بمعدل أربع رحلات أسبوعياً.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إنه "لطالما كان توفير القيمة المضافة ركيزة محورية في استراتيجية نمو شبكة وجهات العربية للطيران".

وأضاف: "إطلاق رحلات جديدة إلى العاصمة بيشكك يعزز من جهودنا المستمرة لتوفير خيارات جديدة للسفر الجوي، ونتطلع قدماً إلى بدء الرحلات نحو بيشكك التي نثق بأنها ستساهم بشكل إيجابي في تنمية الحركة التجارية والسياحية الثنائية بين الدولتين".

وتسيّر "العربية للطيران" رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية انطلاقاً من مقراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر.