"مفاجآت صيف دبي" تنطلق 21 يونيو

تستعد دبي لاستقبال الدورة الثانية والعشرين من "مفاجآت صيف دبي 2019 "، التي ستحمل معها عروضاً ترويجية وفعاليات ترفيهية على مدى ستة أسابيع في الفترة من 21 يونيو وحتى 3 أغسطس القادم.

وستشهد الدورة الـ 22 من الفعالية الصيفية - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - مجموعة كبيرة من العروض الترويجية في أفضل مراكز التسوق والمعالم السياحية والفنادق ووجهات الترفيه العائلي.

كما تشمل هذه الدورة عودة عدد من الفعاليات المفضلة لدى المقيمين والزوار على حد سواء مثل "عالم مدهش" و"صفقة اليوم"، وهي صفقة حصرية على علامة تجارية واحدة في موقع واحد ليوم واحد فقط، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من النجوم العالميين.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "سعداء جداً بعودة مفاجآت صيف دبي، هذا الحدث الذي يحمل معه السعادة عاماً بعد عام، وهو أحد أهم الفعاليات السنوية التي تستقطب الزوار من حول العالم، ويتم خلالها تقديم مجموعة واسعة من العروض الترويجية والجوائز والفعاليات الترفيهية التي تتناسب مع جميع أفراد العائلة.. ونتطلع للفعاليات والعروض التي سيقدمها شركاؤنا من قطاع التجزئة، ونرحب بالمقيمين والزوار وندعوهم للاستمتاع بأفضل ما تقدمه إمارة دبي خلال فصل الصيف".