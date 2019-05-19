رغم الاحتجاجات..فرنسا تظل الوجهة السياحية الأولى عالميا

احتفظت فرنسا بصدارة دول العالم كأكثر وجهة استقطاباً للسياح، بعدما زارها العام الماضي قرابة 90 مليون سائح أجنبي، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في عدد السياح، رغم ما شهدته البلاد من توترات ناجمة عن احتجاجات السترات الصفر ضد الحكومة.

وتستهدف فرنسا جذب ما يصل إلى 100 مليون سائح أجنبي بحلول 2020.

وقاد الزيادة في عدد السياح القادمين إلى #فرنسا بحوالي 3% مقارنة بعام 2017، السياح الآسيويون، حيث زادت أعدادهم بـ7.4%، فيما لا يزال الأوروبيون يشكلون 79% من مجموع السياح الوافدين إلى فرنسا.

وسجل الإنفاق السياحي رقماً قياسياً أيضاً بارتفاع 5% مقارنة بعام 2017، حيث بلغ 56.2 مليار يورو، بحسب بيانات رسمية.

من ناحية أخرى، شهدت سياحة الأعمال في فرنسا زخماً أيضاً، حيث نظمت #باريس وحدها 212 مؤتمراً دولياً العام الماضي، ما مكنها من تصدر قائمة الجمعية الدولية للمؤتمرات والمعارض.