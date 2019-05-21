أداء جيد للمنشآت الفندقية في أبوظبي منذ بداية العام

ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 36.8% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

وجاء النمو المسجل في الإيرادات مترافقاً مع ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المبيت بنسبة 17.4% خلال شهر فبراير من العام الجاري، مقارنة مع يناير الذي سبقه، وذلك وفقاً للأرقام التي أصدرها اليوم مركز الإحصاء في أبوظبي.

وتعد إمارة أبوظبي من المناطق السياحية المتميزة على مستوى الشرق الأوسط، نظراً لما تشهده من تطور عمراني وخدماتي في قطاع السياحة الأمر الذي جعلها تحظى بمكانة عالية ضمن مؤشرات المؤسسات العالمية المتخصصة.

وكان أداء المنشآت الفندقية في أبوظبي جيداً منذ بداية العام الجاري، بعدما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق بنسبة 19.9% خلال فبراير مقارنة مع يناير الذي سبقه، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 29% تقريباً عن المستوى السنوي.

وعلى صعيد الشقق الفندقية ارتفع الرقم القياسي بنسبة 7.5% عن المستوى الشهري، فيما وصلت نسبة النمو 9.4% سنوياً عند مقارنة فبراير من العام الجاري مع الشهر نفسه من العام السابق.

يشار إلى أن مركز إحصاء أبوظبي أنشأ مؤشراً سعرياً لأسعار المبيت في المنشآت الفندقیة، بهدف رصد حركة الخدمة في الإمارة، والذي يمكن من خلاله معرفة التغيرات السعرية في أسعار المبيت التي يشهدها القطاع.

ووفقاً للتصنيفات المعتمدة في دائرة الثقافة والسياحة داخل الإمارة، يتم تصنيف الفنادق وفق سلم متدرج يبدأ بنجمة واحدة وحتى خمس نجوم، فيما يتم تصنيف الشقق الفندقية وفق ثلاثة مستويات.. فاخرة وممتازة وعادية.