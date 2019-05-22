"أليطاليا" تلغي أكثر من 300 رحلة بسبب الإضراب

المصدر: ميلانو - أ ب

ألغت شركة الطيران الإيطالية "اليطاليا" أكثر من 300 رحلة بسبب إضراب لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع في القطاع، بما في ذلك فشل الحكومة في إعادة تشغيل شركة الطيران.

وقالت "اليطاليا" إنها ألغت حوالي نصف رحلاتها، المحلية والدولية، بسبب إضراب أمس الثلاثاء.

لكنها تقول إنها أعادت تنظيم الجداول الزمنية بحيث يتمكن نصف الركاب المتأثرين على الأقل من الطيران في اليوم نفسه.

ودعت نقابة النقل الرئيسية في البلاد إلى الإضراب لمدة 24 ساعة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن مستقبل "اليطاليا"، واتخاذ تدابير تدعم العاملين.