807 آلاف زائر خليجي إلى دبي بالربع الأول

تكثف دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، جهودها لاستقطاب #السائح_الخليجي ، في إطار رؤية الدائرة، التي تستهدف توسيع حصتها، وتعزيز مكانتها في أسواقها التقليدية، ومواصلة العمل على اختراق أسواق جديدة، لتحقيق استراتيجية دبي السياحية، التي تهدف إلى استقطاب 23 إلى 25 مليون زائر بحلول عام 2025، وتحقيق استدامة نمو القطاع السياحي لما بعد #إكسبو_2020 .

وفي هذا الصدد، دشنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، العديد من الحملات الترويجية، وعقدت اتفاقيات وشراكات أعمال جديدة، وجددت الشراكات السابقة مع أبرز المؤسسات الإعلامية في منطقة الخليج، وتوقيع شراكات استراتيجية مع شركات رائدة في قطاع السفر، وتنظيم جولات تعريفية في دبي، لوفود إعلامية وتجارية، تضم ممثلين.

وأظهرت بيانات دائرة السياحة في دبي، أن هذه الأنشطة بدأت تجني ثمارها، حيث بلغ عدد الزوار إلى دبي من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 807 آلاف زائر، وذلك من إجمالي 4.75 ملايين زائر استقبلتهم دبي خلال تلك الفترة، وفق ما ورد في صحيفة "البيان".

وتعتبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من أهم المناطق المصدرة للزوار إلى دبي، فوفقاً للمناطق الجغرافية، بلغت حصّة منطقة دول مجلس التعاون 17 % من إجمالي عدد الزوّار لتحتل المركز الثاني بعد دول أوروبا الغربية التي استحوذت على 23 %.

حملات تسويقية

وخلال العام الماضي والربع الأول من 2019 ، نظمت دائرة السياحية والتسويق التجاري في #دبي ، حملات تسويقية متخصصة، حول أبرز الفعاليات السنوية التي تشهدها الإمارة، مثل مهرجان دبي للتسوق، ومهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت #صيف_دبي ، إلى جانب التعريف بأحدث العروض والمقومات السياحية في الإمارة، وركزت هذه الحملات على تأمين تغطية قوية، عبر مختلف وسائل الإعلام، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع مجموعة من المدونين المؤثرين في تلك المنطقة.



2.86 زائر



ارتفع عدد الزوار الخليجيين في دبي خلال العام الماضي ليصل إلى 2.86 مليون زائر، يشكلون حوالي 18% من مجمل عدد زوار دبي في 2018.

وأظهرت بيانات دائرة السياحة أن عدد الزوار من المملكة السعودية وصل إلى 1.56 مليون زائر، وجاء تدفق العائلات السعودية لزيارة دبي، بدعم تطور البنية التحتية وسهولة المواصلات، حيث يزيد حجم الحركة الجوية بين الإمارات والمملكة على 600 رحلة أسبوعياً، فيما يصل إشغال الرحلات إلى أكثر من 90 %، لا سيما خلال مواسم الأعياد.

21.3 مليار دولار

بحسب المنظمات الدولية، فإن السائح السعودي يعد الأعلى إنفاقاً من بين باقي السياح، حيث ينفق حوالي 21.3 مليار دولار سنوياً. وهنالك حوالي 4.5 ملايين سعودي يسافرون سنوياً مع عائلاتهم.

فيما ينفق #السائح_السعودي حوالي 6 آلاف دولار في المتوسط في الرحلة الواحدة.

وهو بهذا المعدل يتفوّق على الصيني الذي يأتي في المرتبة الثانية، والأميركي الذي يحتل المرتبة الثالثة من بين مواطني العالم الأكثر إنفاقاً على السياحة.