إكسبو 2020.. دفعة قوية للسياحة في دبي بـ11 مليون زائر

توقع منظمون أن تستقبل دبي 11 مليون زائر أجنبي خلال معرض إكسبو 2020، مما سيعطي دفعة لقطاع السياحة في الإمارة.

ومن المنتظر أن يشكل الزوار من خارج الإمارات 71% من إجمالي الزوار المتوقعين للمعرض المزمع تنظيمه في دبي، التي تعتبر في الأساس وجهة سياحية ذات شعبية باستقبالها 15.9 مليون سائح في عام 2018.

"إكسبو" الذي سينطلق في أكتوبر 2020 ويستمر على مدار 6 أشهر، من المتوقع أن يضيف 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) لاقتصاد الإمارات بحلول 2031، بحسب دراسة أجرتها EY للاستشارات.

وذكر أحمد الخطيب رئيس التطوير في معرض "إكسبو 2020"، في تصريحات لـ"رويترز" أن 67.5% من أعمال البناء الخاصة بالمعرض قد اكتملت، على أن تنتهي جميع المشاريع الكبرى بحلول نهاية العام.

ومن بين 192 دولة مشاركة في معرض "إكسبو 2020"، سوف تبني 81 دولة جناحها الخاص، فيما ستقوم 111 دولة باستئجار أجنحة "إكسبو" التي تم بناؤها.