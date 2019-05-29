"الاتحاد للطيران" تغير ملامح درجتها السياحية في سبتمبر

قال جمال أحمد عبدالله العوضي، نائب الرئيس لشؤون المنتج وتجربة الضيوف لدى مجموعة "الاتحاد للطيران"، إن الشركة ستبدأ عملية تحوّل كبير على درجتها السياحية، بدءاً من ترقية وتجديد مقصورات 23 طائرة ضيقة البدن من طراز "إيرباص" A320 وA321، فيما يتم دراسة إضافة 5 طائرات أخرى في المستقبل.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إنه من المقرر الانتهاء من العمل على البرنامج التحديثي، الذي يشمل نظام ترفيه لاسلكياً شخصياً جديداً عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية، بحلول سبتمبر، مشيراً إلى أن الشركة ستقدّم مفهوماً جديداً ومحسّناً لخدمة تناول الطعام على الدرجة السياحية على امتداد رحلاتها، وذلك في إطار برنامج أوسع لتحسين خدمات التموين على متن الطائرة.

ولفت إلى أنه من المقرر زيادة حجم الوجبة الرئيسية مع إضافة مزيد من المنتجات الطازجة والصحية، وتوفير مقاعد بمساحة إضافية، وكذلك تجربة بث لاسلكي عالي السرعة عبر الأجهزة الذكية بواسطة متصفح أو تطبيق E-BOX STREAM الجديد، مشيراً إلى أن هذه الترقيات الجديدة لن ترفع أسعار التذاكر، حيث تحدد الأسعار وفق السوق، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".