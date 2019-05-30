الخطوط السعودية تُتم تحديث أسطول من طائرات (A320)

أتمت الخطوط السعودية تجهيز كامل أسطول طائراتها من طراز إيرباص (A320) المخصصة لرحلاتها المباشرة إلى الوجهات الأوروبية، بأحدث تقنيات الاتصالات الفضائية، والتي تشمل خدمات الإنترنت عالي السرعة والاتصال الهاتفي والبث التلفزيوني المباشر، إلى جانب تحديث مقصورة الضيوف بمقاعد جديدة وشاشات ترفيهية لدرجتي الضيافة والأعمال.

وطورت الخطوط السعودية استراتيجيتها على هذه الطائرات لتحسين تجربة الضيوف عبر تحديث مقصورة الطائرة بمقاعد جديدة لدرجة الأعمال، وشاشات ترفيه جوي.

وتتكون مقصورة درجة الأعمال من 20 مقعداً حديثاً ينبسط انبساطا كاملا (أول يتحول إلى سرير )، فيما تم تحديث مقاعد درجة الضيافة التي تشمل 90 مقعداً وزيادة المساحات بين المقاعد وتزويدها بشاشات ترفيه ومخازن مناسبة للأمتعة.

وتوفر تقنية ترددات الأقمار الصناعية (KU/KA) أفضل تقنية فضائية خارج الولايات المتحدة الأميركية عن طريق مزود الخدمة شركة "تقنية الفضائية"، وهي إحدى شركات الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وبالتعاون مع شريكها التقني مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث تمكن ضيوف الخطوط السعودية من الاتصال الهاتفي بتقنية الجيل الثالث للهواتف المتحركة والاستمتاع بخدمات إنترنت عالي السرعة تصل إلى أكثر من 50 ميغابايت في الثانية، كما يمكنهم مشاهدة التلفزيون الفضائي على الهواء مباشرة كخيار ترفيهي جديد.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر أن "طائرات الخطوط السعودية التي تم تحديث مقصورتها ونظامها الترفيهي بالكامل وتزويدها بالتقنية الحديثة، تمثل شهادة فخر واعتزاز لأبناء الوطن، حيث تم تنفيذ المشروع داخل المملكة وبأيدٍ وطنية من أبناء المؤسسة المؤهلين تأهيلاً عالياً والذين قدموا نموذجاً يُشار إليه بالبنان في مجال توطين الصناعة، إحدى الركائز الأساسية لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030".

وأكد أن "الاستثمار في العنصر البشري عبر استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية من شباب وشابات الوطن يُعد من العناصر الرئيسية لبرنامج التحول الذي تنفذه المؤسسة ومجموعة شركاتها ووحداتها الاستراتيجية".

وأضاف الجاسر : "خدمات الاتصالات والإنترنت والترفيه أصبحت من أهم المنتجات والخدمات على متن الطائرات ومعياراً تنافسياً بين شركات الطيران، وقد عملت الخطوط السعودية منذ إطلاق برنامجها الطموح للتحول من أجل تطوير خدماتها ومنتجاتها على متن أسطولها الحديث، وفي هذا الإطار تم عقد اتفاقية شراكة مع شركة تقنية الفضائية لتزويد طائرات "السعودية" بتقنيات الاتصالات الفضائية الحديثة، وهذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون البناء والشراكة المثمرة بين المؤسسات الوطنية لتوطين الصناعة ودعم المحتوى المحلي الذي يمثل أولوية ضمن استراتيجية رؤية المملكة 2030".

يشار إلى أن الخطوط السعودية تواصل خطواتها المتسارعة للارتقاء بخدماتها وتطوير منتجاتها وفق خطة استراتيجية شاملة وبرنامج زمني محدد، بما يمكنها من تقديم أفضل خدمات النقل الجوي بهدف الوصول إلى نادي النخبة لشركات الطيران المتقدمة على مستوى العالم، عبر العديد من المبادرات والبرامج لتحديث وتنمية الأسطول وتطوير الخدمات والمنتجات لكافة شرائح الضيوف.