"الاتحاد للطيران" تستحوذ على "أرماجارد لينفوكس" بالكامل

استحوذت "الاتحاد للطيران"، على الحصص التي تمتلكها مجموعة أرماجارد لينفوكس (أستراليا) في شركة أرماجارد لإدارة ونقل البضائع الثمينة ومقرها أبوظبي.

وبذلك تصبح الاتحاد للطيران المساهم الوحيد في الشركة التي سيتغير اسمها إلى "الاتحاد للخدمات اللوجيستية الأمنية". وخلال ست سنوات من العمليات التشغيلية، شهدت شركة أرماجارد لإدارة ونقل البضائع الثمينة نمواً كبيراً، وباتت واحدة من أبرز الشركات على مستوى سوق الخدمات اللوجيتسية الأمنية وإدارة ونقل البضائع الثمينة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع زيادة الفرص في الأسواق ذات الصلة، رأت الاتحاد للطيران وأرماجارد أن الوقت أصبح مناسباً لتشغيل الشركة تحت الملكية الكاملة للاتحاد للطيران، وذلك ضمن عمليات الشحن والخدمات اللوجيستية.

وأفاد جاري ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة لينفوكس أرماجارد: "تعمل مجموعة أرماجارد على مواصلة تعزيز أعمالها في أستراليا ونيوزيلاندا وجنوب شرق آسيا، ولذا سنقوم بالانسحاب من السوق الإماراتية".

وأضاف: "تمتلك الاتحاد للطيران وأرماجارد تاريخاً طويلاً من التعاون بهدف توفير أفضل الحلول لعملائنا. وسوف نواصل العمل معاً بما يخدم السوق العالمية لنقل البضائع وضمان تحقيق انتقال سلس لعملائنا".

وتمتلك شركة الاتحاد للخدمات اللوجيستية الأمنية جميع القدرات والإمكانيات التي تمكنها من دعم السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة القادمة من النمو والتطور".

وتابع: "يأتي ذلك مصحوباً بزيادة الاستثمار في قطاع نقل البضائع الثمينة والعمليات اللوجيستية والبنوك والخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة" وقامت الاتحاد للطيران بتعيين فينسنت هامبتون في منصب المدير الإداري لشركة الاتحاد للخدمات اللوجيستية الأمنية.