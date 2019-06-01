المنتجعات الشاطئية في الإمارات الوجهة الأمثل لعطلة "العيد"

تستحوذ منتجعات شاطئية وفنادق قريبة من مراكز التسوق ومرافق الترفيه، على الطلب الأكبر خلال إجازة العيد في الإمارات، فالعائلات المحلية والخليجية تبحث عن متنفس خلال الإجازة يوفر لهم شواطئ خلابة ونشاطات ترفيهية وتجربة تسوق وترفيه متميزة.

وسجلت هذه المنتجعات والفنادق، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال خلال إجازة العيد، فموقعها الاستراتيجي من خلال توفر شواطئ خاصة، وقربها من مراكز التسوق والجزر السياحية ومرافق الترفيه، يجعلها وجهات محببة لسكان الدولة وللخليجيين، إلى جانب أنها تقدم باقات وخصومات خاصة لنزلائها من تلك الأسواق، ونشاطات ترفيهية لعائلاتهم، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وقال مدير العلاقات العامة في قصر الإمارات محمد العلوي: "نشهد إقبالاً كبيراً من العائلات الإماراتية والخليجية والمقيمين داخل الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي لما يوفره الفندق من خدمات على الشواطئ والمسابح والألعاب المائية وخدمات السبا والنادي الصحي ونادي الأطفال الخاص بالقصر".

وأضاف: "تم إطلاق باقات خاصة أمام الضيوف والزوار للاحتفال بعيد الفطر السعيد وبأسعار تنافسية لقضاء عطلة ساحرة في العاصمة، حيث تتيح هذه الباقات خصومات بنسبة 25% في عطلة نهاية الأسبوع وبأسعار جاذبة".

وذكرت المديرة العامة لفندق وفلل بارك حياة أبوظبي في جزيرة السعديات دوريس هيشت: "لدينا حجوزات مؤكدة خلال عطلة العيد من السوقين المحلي والخليجي بشكل خاص تشير إلى الإقبال الكبير على المنتجع لما يوفره هذا الفندق العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية ما يجعله الملاذ الأمثل للعائلات".

فيما قال مدير عام منتجع وفيلل السعديات روتانا مارك دي بيير: "نولي أهمية كبيرة للسائح المحلي، فالنزلاء من داخل الدولة غالباً ما يفضلون قضاء العطلات القصيرة والأعياد في المنتجعات الشاطئية داخل الدولة".

وأشار إلى أن معدل نسبة الإشغال في المنتجع خلال إجازة عيد الفطر من المتوقع أن تتجاوز الـ90% ويشكل المواطنون والسكان الإماراتيون 70% بينما 20% من الضيوف.

وأضاف: " تبعاً للتصنيف الديموغرافي، يشكّل الزوار الألمان 40% من نسبة رواد المنتجع، فيما تبلغ نسبة الزوار الوافدين من المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وسويسرا وبلجيكا والنمسا مجتمعين إلى 15%".

من جهته، المدير العام لفندق أنانتارا القرم الشرقي بأبوظبي قال خالد الشرباصي: "سيشهد الفندق إقبالاً كبيراً لا سيما أنه يطل على أجمل شواطئ المانغروف في أبوظبي، إلى جانب إطلاق باقات خاصة بعطلة العيد والصيف للترحيب بالعائلات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام".

ونوه الشرباصي بـ"أن الباقات الخاصة للعائلات سترفع معدلات الإشغال إلى ما بين 80% إلى 90% خلال فترة العيد".

وفي رأس الخيمة، فهي تتضمن منتجعات فاخرة تجذب العائلات المحلية والخليجية،

وقال مدير عام منتجع ريكسوس باب البحر في جزيرة المرجان برأس الخيمة مهدي سرور: "المنتجع يشهد حجوزات كبيرة من خلال توفر المرافق العائلية والأنشطة الترفيهية المتنوعة، متوقعاً إشغالاً يتراوح ما بين 85% إلى 95% خلال عطلة عيد الفطر السعيد نظرا للإقبال الكبير من الزوار من الإمارات وعدد من الدول المجاورة لقضاء أجمل عطلات العائلة والاستمتاع".

وكسابقيه، لفت مهدي إلى إطلاق باقات خاصة تتيح للضيوف من الإمارات ودول الخليج العربية الاستمتاع بإجازة عائلية بأقل التكاليف.