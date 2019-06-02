شركة ماليزية تراجع طلباً لشراء طائرات بوينغ

تعكف شركة الخطوط الجوية الماليزية (بي.إتش.دي) على دراسة ما إذا كانت ستمضي قدماً في طلب شراء 25 طائرة "737" ماكس التابعة لشركة بوينغ بقيمة 2.75 مليار دولار، في أعقاب الحادثين الدمويين اللذين دفعا إلى وقف استخدام تلك الطائرات عالمياً، طبقاً لما ذكره مصدر مطلع.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء: إنه على الرغم من أن شركة الطيران الحكومية لم تتخذ أي قرار إلا أنها تريد تطمينات من شركة بوينغ حول سلامة الطائرة قبل المضي قدماً في الطلب، طبقاً لما ذكره المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وإلى جانب شركة الطيران الماليزية، يتردد عدد كبير من شركات الطيران في ما يتعلق بالطائرات الأسرع مبيعاً لدى شركة بوينغ.