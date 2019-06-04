شركات كبرى تتوقع أن يكلفها التغير المناخي تريليون دولار

أظهر تقرير نُشر اليوم الثلاثاء أن ما يزيد عن 200 من أكبر الشركات المدرجة في العالم، تتوقع أن التغير المناخي ربما يكلفها نحو تريليون دولار إجمالا، إذ ستعاني من جزء كبير من المصاعب في السنوات الخمس القادمة.

ورغم ذلك، تشير النتائج التي توصلت إليها سي.دي.بي، وهي مؤسسة غير هادفة للربح، إلى أن شركات كثيرة لا تزال تهون من الأخطار، مع تحذير العلماء من أن النظام المناخي للأرض يمضي قدماً على المسار صوب إحداث أضرار فادحة، إذا لم تحدث تخفيضات سريعة في الانبعاثات الكربونية.

وقالت نيكوليت بارتليت المسؤولة عن التغير المناخي في سي.دي.بي ومعدة التقرير: "لا تزال معظم الشركات أمامها طريق طويل للمضي فيه من حيث التقييم الصحيح لأخطار المناخ".

وتأسست سي.دي.بي، التي كانت تُعرف سابقاً بمشروع الإفصاح عن الكربون، في السنوات الأولى من الألفية الثانية، وتعد من المؤسسات التي تحظى بالاحترام في تحالف متنام يضم مجموعات ضغط ومديري صناديق وبنوكاً مركزية وسياسيين، يعتقدون أن ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض يشكل تهديداً للنظام المالي.

وفي أحدث دراساتها، حللت سي.دي.بي بيانات مسح شمل 215 شركة من أكبر الشركات، التي تتنوع من أبل إلى مايكروسوفت إلى يونيليفر ويو.بي.إس ونستله وتشاينا موبايل وانفوسيس وسوني وبي.إتش.بي.

وتتوقع الشركات إجمالاً تكاليف إضافية بقيمة 970 مليار دولار، بسبب عوامل من بينها ارتفاع درجات الحرارة واضطراب المناخ ووضع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاعتبار.