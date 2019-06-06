القطب الشمالي..وجهة سياحية جديدة بفضل الاحتباس الحراري!

انطلق الأربعاء في سان بطرسبرغ (شمال غربي روسيا) أول قطار سياحي يمر من المناطق القطبية الشمالية الروسية، باتجاه النرويج حاملا 91 مسافراً.

وقال نورلان موكاش، المدير التنفيذي لشركة السفريات "لرنيدي ايرلبنيسرايزن"، التي تقف وراء المشروع: "مناطق القطب الشمالي تثير اهتمام الجميع منذ فترة طويلة. وتغطي هذه الوجهة بشكل جيد وكالات سفر كندية ونرويجية لكن الوضع مختلف في روسيا".

وقد تعاونت هذه الشركة الألمانية مع الوكالة الروسية لتعزيز الاستثمارات في أقصى شرق روسيا.

وسمي القطار "تسارنغلود" (ذهب القياصرة بالألمانية)، وهو مؤلف من ثماني مقطورات نوم ومقطورتين مخصصتين للمطاعم، وسيعبر مدن سان بطرسبورغ وبيتروزافودسك (كاريليا) وكيم ومورمانسك. وهذه المدينة الأخيرة الواقعة شمال حدود الدائرة القطبية على بحر بارنتس.

وفي مورمانسك، سيترجل الركاب من القطار ليستقلوا حافلة تنقلهم إلى كيركينيس في النرويج، قبل أن ينهوا رحلتهم بحراً حتى أوسلو أو جواً حتى جزيرة سبيتزبرغ.

هذه الرحلة التي تمتد لـ11 يوماً، تسمح باكتشاف مناطق يصعب الوصول إليها على ما أفاد به المنظمون.

ويشارك في الرحلة الأولى التجريبية سياح من سبع دول، لا سيما ألمانيا وسويسرا والنرويج والولايات المتحدة وهولندا.

وأوضح موكاش: "في المستقبل نأمل بتسيير قطارات بشكل منتظم أكثر يصل إلى مرتين في السنة".

وتأمل روسيا في أن تصبح أول قوة اقتصادية وعسكرية في القطب الشمالي، مستغلة خصوصاً الاحتباس الحراري وذوبان الثلوج الذي سيسمح بفتح طرق تجارية جديدة.