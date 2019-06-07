الخطوط السعودية تسيير رحلاتها المنتظمة إلى "مراكش"

سيّرت الخطوط السعودية أمس الخميس وجهة دولية ثانية إلى "مراكش" بعد أقل من 24 ساعة من تدشين رحلاتها إلى "أثينا"، حيث بدأت تشغيل أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى "مراكش" ثاني وجهاتها في المملكة المغربية بعد الدار البيضاء وبواقع 3 رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد انطلاقاً من جدة.

مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر أكد أن تدشين الوجهة الثانية للخطوط السعودية في المغرب يعكس النمو المتواصل لحركة السفر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

الجاسر أضاف: "بدأت الخطوط السعودية تشغيل رحلاتها إلى المغرب في الأول من مارس عام 1967م برحلة أسبوعية واحدة تمر بعدة محطات قبل الوصول إلى وجهتها "الرباط" ، واليوم تسيّر "السعودية" الكثير من الرحلات المباشرة والمنتظمة إلى المملكة المغربية يصل معدلها الأسبوعي إلى "19" رحلة قبل تدشين رحلاتها إلى مراكش.

وأوضح الجاسر أن الخطوط السعودية تستحوذ على نصيب الأسد في حركة السفر بين المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية بما توفره من رحلات.

ونقلت الخطوط السعودية خلال العام الماضي 2018م أكثر من "400" ألف ضيف على رحلاته بين المملكة والمغرب.

وجرى تحديد مواعيد رحلات "السعودية" إلى وجهتها الجديدة مراكش أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وتغادر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة (03:05) فجراً بالتوقيت المحلي، وتستغرق الرحلة سبع ساعات لتصل إلى مراكش الساعة (06:55) صباحاً بتوقيت المغرب، وتغادر رحلة العودة الساعة (09:45) صباحاً وتستغرق ست ساعات تقريبا لتصل إلى جدة الساعة (19:00) مساءً، ويتم تشغيل الرحلات بطائراتها من طراز بوينغ (B787-9) دريملاينر التي تبلغ سعتها (298) مقعداً، (24) منها لدرجة الأعمال و(274) مقعداً لدرجة الضيافة، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف.