مصر تستعد بـ35 ألف غرفة فندقية لاستضافة جماهير "الكان"

أنهت وزارة السياحة في مصر من خلال قطاع الرقابة على الفنادق بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، استعدادات الفنادق لبطولة الأمم الإفريقية والتى تستضيفها مصر قبل نهاية الشهر الجارى، خاصة فى المدن المستهدفة فى مقدمتها القاهرة والإسكندرية والسويس الإسماعيلية.

وجاءت القاهرة فى مقدمة المدن المستهدفة والتى ستشهد الكثافة العددية، حيث سيقام بها أغلب المباريات، بالإضافة إلى أن وقت البطولة يتزامن مع موسم السياحة العربية التى تنتعش فى تلك الفترة، حيث أكدت وزارة السياحة أن القاهرة بها 35 ألف غرفة فندقية، منها 20 ألف غرفة لمستويات الأربع والخمس نجوم، على أهبة الاستعداد، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقال عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق، إن القطاع بدأ المتابعة منذ ثلاثة أشهر تقريبا وكان هناك بعض الملاحظات تم إبلاغ كل فندق بها على حدة، وطالبنا منهم التحرك سريعا للانتهاء من كافة الاستعدادات، لافتا إلى أن المتابعة ظلت مستمرة حتى الانتهاء من كل الإجراءات.

ولفت العاصي إلى أن جميع الفنادق ستكون مستعدة بشكل كامل للبطولة في غضون 20 يوما، لافتا إلى أن العين السخنة ستكون ضمن الفنادق المستهدفة، حيث سيتم استغلالها لقربها من السويس، فى حين تمتلك الإسكندرية أكثر من 4 آلاف غرفة فندقية وفي حال الاحتياج لعدد أكبر سيتم الاستعانة بالساحل الشمالى حيث هناك 3 آلاف غرفة فندقية أخرى.

يذكر أن وزارة السياحة أحد الرعاة الرسميين للبطولة، حيث ستستغل بطولة الأمم الإفريقية في الترويج السياحي لمصر، عن طريق بث فيديوهات في الملاعب واستخدام صور نجوم كرة القدم في المقاصد السياحية.