السفن السياحية تثير غضب سكان البندقية

خرج الآلاف في مسيرة احتجاج في شوارع البندقية، للمطالبة بمنع دخول السفن السياحية إلى بحيرة المدينة.

وأشعل فتيل احتجاج، أمس السبت، حادث اصطدام وقع قبل ستة أيام ارتطمت فيه سفينة سياحية بزورق نهري صغير في قناة غوديكا المائية. وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص.

بعض المشاركين في المسيرة حملوا لافتات كتب عليها "أخرجوا السفن من البحيرة"، بينما توجه آخرون إلى بحيرة البندقية في قوارب خشبية وزوارق صغيرة لدعم حملة قديمة لإنهاء رسو السفن السياحية المؤقت على المرافئ. وشكا نشطاء البيئة من أن السفن السياحية الضخمة تؤثر سلباً على الأسس الهشة التي تقوم عليها المدينة في البحر الأدرياتيكي، وتثير الطمي الراكد في قاع البحيرة الضحلة.

يريد عمدة البندقية تغيير مسار السفن السياحية لتتجنب وسط البحيرة. وتقل تلك السفن السياحية الآلاف من السائحين إلى المدينة يومياً.