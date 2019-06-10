السعودية.. تأشيرة سياحية في 3 دقائق لزوار "موسم جدة"

أعلنت اللجنة المنظمة Jـ"موسم جدة" عن إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية التي تستهدف بشكلٍ خاص زوار هذا الحدث الفريد، الذي يهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الوجهات السياحية الرائجة على الصعيد العالمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لرفع زخم تدفق السياح والزوار إلى المدينة الساحلية، والمساهمة في إنجاح موسم جدة في نسخته الأولى.

وأشار المهندس رائد أبوزنادة، المشرف العام على "موسم جدة"، إلى أهمية هذه المبادرة التي من المتوقع أن يكون لها دور محوري في إنعاش القطاع السياحي الوطني بشكلٍ عام، وستدعم موسم جدة بشكلٍ خاص.

,أوضح أن إصدار التأشيرة السياحية الإلكترونية يرتبط بشراء تذاكر لأيٍ من الأحداث والفعاليات التي يحفل بها الموسم، حيث يضمن شراؤها الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وفي غضون ثلاث دقائق فقط، وذلك من خلال تسجيل الدخول على منصة شارك sharek.sa، واتباع الإرشادات البسيطة اللازمة.

ومن المقرر أن يستمر موسم جدة في الفترة من 8 يونيو حتى 18 يوليو 2019، وهو يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، وذلك في مسعى لدعم قطاع الفعاليات والمناسبات كأحد أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة مدينة جدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، إضافة إلى تسليط الضوء على تراثها البحري وموروثها الثقافي والفني العريق.