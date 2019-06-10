"فلاي دبي" تدشن رحلاتها إلى سوتشي الروسية

دشنت "فلاي دبي" رحلتها الافتتاحية بين دبي ومدينة سوتشي الروسية، حيث هبطت رحلة "فلاي دبي" FZ985 في مطار سوتشي الدولي، واستقبلت برشاشات المياه التقليدية.

وكان في استقبال الرحلة الكسندر كاتورغين مدير فلاي دبي في روسيا، وسيرغي فيليبوف المدير التنفيذي لمطار سوتشي الدولي.

وبدأت "فلاي دبي" خدماتها إلى روسيا في عام 2010، حيث توفر لمسافريها فرصة السفر إلى موسكو وغيرها من المدن الروسية مثل يكاتنبيرغ. وخلال عام 2018 نمت أعداد المسافرين بين روسيا ودبي عبر "فلاي دبي" بنسبة 43%.

وتعد "فلاي دبي" أول ناقلة من دول مجلس التعاون الخليجي توفر رحلات مباشرة بين دبي وسوتشي. ومع إطلاق رحلات سوتشي ترتفع وجهات "فلاي دبي" إلى 9 وجهات في روسيا، و21 وجهة في كل من روسيا وأوكرانيا ووسط آسيا والقوقاز.

وتعد سوتشي الواقعة على البحر الأسود، واحدة من المراكز السياحية الرئيسية في روسيا. وتشتهر بشواطئها وغاباتها وجبالها، كما أنها استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014.