رويترز: صفقة طائرات جديدة مرتقبة للخطوط السعودية

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن الخطوط الجوية السعودية تقترب من طلب شراء طائرات بعدة مليارات من الدولارات، تتضمن طائرات إيرباص بشكل جزئي على الأقل.

وكانت الخطوط السعودية تجري مفاوضات مع إيرباص وبوينغ بشأن طائرات عريضة البدن لأشهر، وأبلغ رئيسها التنفيذي مجلة إير ترانسبورت ورلد أن القرار بشأن طائرات مثل إيرباص إيه 350 وبوينغ 787 من المتوقع اتخاذه قريباً.

وقالت المصادر إن طلب شراء طائرات عريضة البدن، الذي قد يشمل أيضاً عدداً من الطائرات نحيفة البدن من طراز إيه320، ربما يُعلن خلال معرض جوي يُعقد في باريس.

وتتنافس إيرباص وبوينغ على طلبات شراء طائرات عريضة البدن، بقيمة تزيد عن عشرة مليارات دولار، مع اقتراب المعرض الجوي الذي يُعقد في باريس الأسبوع المقبل، وفقاً لما قالته مصادر بالقطاع أمس الثلاثاء.