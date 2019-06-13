مصر تستضيف منتدى "السياحة الميسرة" في المنطقة

تستضيف مصر أعمال منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 24 يونيو الجاري بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية والمنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقالت مديرة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر، إن المنتدى سيناقش مفهوم السياحة الميسرة ما بين الرؤية والاستدامة، والإعلام والترويج للسياحة الميسرة، ودور السياحة الميسرة في التنمية الاقتصادية، والتعاون العربي في مجال السياحة الميسرة، وتكنولوجيا تطبيقات وتأهيل المنشأة لاستخدامات السياحة الميسرة، وأفضل الممارسات لدى بعض الدول العربية في تيسير هذا النوع من السياحة.

ويقصد بالسياحة الميسرة تهيئة البيئة والأماكن والخدمات لتتوافق مع أكبر عدد ممكن من فئات السياح، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

وأضافت الظاهر أن المنتدى يهدف إلى إلقاء الضوء على واقع السياحة الميسرة بالدول العربية، ومدى التزام جميع الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام بتقديم التسهيلات إلى السائحين كافة، الذين يشملهم مسمى "السياحة الميسرة" ومساعدتهم ودعمهم للتغلب على التحديات التي تواجههم، وتزويدهم بخدمات سياحية ترقى إلى تطلعاتهم عملاً بالاتفاقية الدولية لأخلاقيات السياحة التي أقرتها منظمة السياحة العالمية عام 2017، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 في قطاع السياحة العربية.

ولفتت الانتباه إلى أنه سيتم عرض نتائج وتوصيات منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية، على الدورة القادمة لاجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة والمقرر انعقاده في ديسمبر المقبل.