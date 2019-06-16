"طيران الإمارات" ترفع عدد رحلاتها إلى جنوب إفريقيا

بدأت طيران الإمارات تشغيل أربع رحلات إضافية أسبوعياً إلى ديربان في جنوب إفريقيا، اعتباراً من 14 يونيو الجاري وحتى 4 أغسطس 2019، وبذلك يبلغ عدد رحلاتها إلى هذه المدينة الجنوب إفريقية خلال هذه الفترة 11 رحلة أسبوعياً.

وتستخدم طيران الإمارات الرحلات الأربع الإضافية بطائرات بوينغ 777-300ER، وستوفر الناقلة أجنحة الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ إطلاق خدمتها على هذا الخط، حيث إن طائرة بوينغ 777 التي تخدم الرحلات الأسبوعية السبع المنتظمة هي بتقسيم الدرجتين: رجال الأعمال والسياحية.

وقال فؤاد كونهي، المدير الإقليمي لطيران الإمارات في جنوب إفريقيا: "شهدنا خلال السنوات الماضية ازدهار ديربان وتطورها بدءاً من مينائها الحيوي الذي يسهل التجارة العالمية، وصولاً إلى ثقافتها العريقة والمشاهد الطبيعية المتميزة التي جعلت منها مركزاً تجارياً وسياحياً. وجاء قرارنا إضافة رحلات موسمية تلبية لطلب العملاء المتنامي على السفر من وإلى هذه المدينة".