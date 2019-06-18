أزمة "بوينغ" تخيم على أجواء معرض باريس للطيران

تعرضت Boeing لانتكاسة جديدة مع افتتاح اليوم الأول لمعرض باريس للطيران، وذلك مع إعلان مورد المحركات إلى الشركة الأميركية، عن تأخير سيؤثر على الطائرت الجديدة بالكامل من طراز 777X بينما استهدفت إيرباص الشريحة الوسطى من السوق بطائرة منافسة.

وتلقي التوترات التجارية وأزمة Boeing بظلالها على معرض باريس للطيران والذي لطالما كان يشهد مباراة ملاكمة بين شركتي إيرباص وبوينغ.

ويبدو أن الأمور بدت معاكسة هذا العام لـ Boeing فمع افتتاح اليوم الأول للمعرض، تعرضت الشركة لانتكاسة جديدة، سببها إعلان GE Aviation عن اكتشافها تآكلا غير متوقع في أحد مكونات المحرك GE 9X الذي تصنعه لطائرة Boeing 777X ما سيؤدي إلى تأخر تسليمها لعدة أشهر.

ومن جهتها، استغلت Airbus المعرض لإطلاق النسخة طويلة المدى من طائرتها A321neo بهدف اقتطاع مسارات جديدة لشركات الطيران ذات الطائرات الأصغر واستباق خطط بوينغ لطائرة أخرى محتملة جديدة بالكامل، هي الطراز NMA وأصبحت شركةAir Lease للتأجير أول عميل طائرة أيربص A321neo حيث طلبت 27 طائرة في إطار اتفاق لعدد 100 طائرة إيرباص.

هذا وتحاول إيرباص جمع ما يقرب من 200 طلب شراء أو تحويل إلى الطراز الجديد خلال المعرض. وكانت Cebu Air من أكبر زبائن Airbus إذ طلبت 31 طائرة منها خلال معرض باريس للطيران بقيمة 6.8 مليار دولار، وستستلمها بين عامي 2021 و2026.

ويتوقع المحللون ما بين 400 و800 طلبية شراء طائرات تجارية والتزام خلال المعرض، مقارنة بنحو 960 خلال Farnborough العام الماضي.