زوار بريطانيا من الإمارات أنفقوا 2.8 مليار درهم في عام

وصل حجم إنفاق الزوار الإماراتيين للمملكة المتحدة خلال عام 2018 نحو 1.4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الزوار بمختلف جنسياتهم القادمين من دولة الإمارات إلى بريطانيا نحو 2.8 مليار درهم، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن هيئة السياحة البريطانية (فيزيت بريتين).

وبحسب البيانات، فقد بلغ عدد الزوار من مختلف الجنسيات من دولة الإمارات إلى المملكة المتحدة خلال 2018 نحو 392 ألف زائر، بنمو 4.7% مقارنة مع 2017.

وأظهرت بيانات "فيزيت بريتين" أن حجم إنفاق الزوار بمختلف جنسياتهم والقادمين من دولة الإمارات إلى المملكة المتحدة خلال 2018، بلغ نحو 2.83 مليار درهم بما يعادل 616.2 مليون جنيه إسترليني، بتراجع طفيف بنسبة 0.26%، حيث بلغ متوسط إنفاق الفرد نحو 1572 جنيهاً إسترلينياً.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد الليالي التي قضاها الزوار من الإمارات في المملكة المتحدة نحو 3.53 مليون ليلة خلال عام 2018، بمتوسط 9 ليالٍ لكل فرد.

وأشارت بيانات "فيزيت بريتين" إلى أن عدد الزوار الإماراتيين إلى المملكة المتحدة في 2018، بلغ نحو 111.67 ألف زائر، مسجلين قفزة قوية بلغت 53.8% مقارنة مع 2017، حيث بلغ عدد الليالي التي قضوها نحو 993 ألف ليلة، بنمو طفيف بلغ 0.15%.

وأظهرت البيانات أن حجم إنفاق الزوار الإماراتيين في المملكة المتحدة، بلغ نحو 1.38 مليار درهم بما يعادل 301.6 مليون جنيه إسترليني، بنمو 22% مقارنة مع 2017.

وبحسب "فيزيت بريتين"، يشكل الزوار الإماراتيون نحو 28% من إجمالي الزوار من دولة الإمارات إلى المملكة المتحدة، فيما يشكل الزوار من الجنسية البريطانية والذي يقطنون في دولة الإمارات نحو 43% من إجمالي الزوار الذين تصدرهم الإمارات إلى المملكة المتحدة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الخليج".