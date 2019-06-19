عُمان تقدم إعفاءات ضريبية للاستثمارات السياحية في مسندم

قررت سلطنة عمان تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين في المشروعات السياحية بشبه جزيرة مسندم شمال البلاد، في مسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز قطاع السياحة في السلطنة.

وتسعى عمان، التي تعتمد إيراداتها إلى حد كبير على صادرات النفط الخام، لتنويع مواردها الاقتصادية وكبح عجز الميزانية المتنامي بسبب انخفاض أسعار النفط.

وذكرت وزارة السياحة في بيان أنه بموجب مرسوم جديد أصدره السلطان قابوس بن سعيد، يُعفى المستثمرون من الرسوم الجمركية على مواد البناء والأدوات والمعدات اللازمة لبناء مشروعات سياحية.

وتدخل الإعفاءات حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر الحالي.

وأضاف البيان أنه سيجري إعفاء المستثمرين من رسوم سياحية وبلدية ومن ضريبة شركات بنسبة 15%، في السنوات العشر الأولى للمشروع.

وارتفع عدد زوار سلطنة عمان إلى 3.3 مليون في 2017 من 1.6 مليون في 2009، وزاد الإنفاق السياحي نحو 140% خلال نفس الفترة من 144 مليون ريال (374 مليون دولار) إلى أكثر من 342 مليون ريال، بحسب بيانات حكومية.