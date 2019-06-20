"طيران الاتحاد" تربط أبوظبي بصلالة عبر رحلات موسمية

تستعد "الاتحاد للطيران" لإطلاق رحلات موسمية بين أبوظبي ومدينة صلالة الساحلية الواقعة جنوب عمان، وذلك تزامناً مع بدء فصل الخريف الرائع، الذي تشتهر به المدينة.

وسوف تقوم الشركة بتشغيل طائرتها من طراز A320، لتسيير أربع رحلات أسبوعية إلى صلالة، خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 31 أغسطس، حيث ستغادر الرحلات من أبوظبي كل يوم ثلاثاء وخميس وسبت وأحد صباحاً، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وتعد صلالة واحدة من المواقع القليلة في شبه الجزيرة العربية، التي تشهد موسم الرياح الموسمية، والتي تساعد بدورها على تكوين غطاء أخضر كبير، وجريان الشلالات والأودية في جميع أنحاء المناطق الساحلية.

وخلال الموسم، تشهد المدينة انخفاضاً في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها وجهة مثالية للاستمتاع بأجواء لطيفة ومنعشة.