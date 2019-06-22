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الاتحاد الإماراتية تعلق طيرانها في الأجواء الإيرانية

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية ومقرها العاصمة أبوظبي، أنها ستقوم بتعليق عملياتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم الشركة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، وجهت اليوم السبت، المشغلين الجويين المسجلين في دولة الإمارات، بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة، لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر.

وبحسب بيان صدر من الهيئة، جاء القرار نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وحرصاً منها على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي.

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