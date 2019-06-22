شركات الطيران الهندية تتجنب جزئياً المجال الجوي الإيراني

قررت جميع شركات الطيران الهندية بالتشاور مع المديرية العامة للطيران المدني في الهند تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني، بحسب "رويترز".

وكانت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، قالت اليوم السبت، إنها ستقوم بتعليق عملياتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان بحسب ما قالته متحدثة باسم الشركة.

كما اتخذت "طيران الإمارات" خطوة مماثلة، فيما قالت "فلاي دبي" إنها تراقب الوضع وتتخذ إجراءات احترازية بشأن مسارات الطيران.

ووجهت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة، لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر.

وبحسب بيان صدر من الهيئة، جاء القرار نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وحرصاً منها على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي.