"فلاي ناس" للعربية: شراء 20 طائرة يمكننا من فتح أسواق جديدة

وقعت شركة "طيران ناس" مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لشراء 20 طائرة من طراز A321XLR وA321LR بقيمة 9 مليارات ريال، سيتم استلامها في عام 2023.

الطائرات هذه ذات المدى التشغيلي الطويل الذي يصل إلى 11 ساعة وباستهلاك أكثر كفاءة للوقود بنسبة 30% مقارنة مع الجيل السابق.

وتستهدف شركة طيران ناس أسواق العمرة لنقل قرابة 5 ملايين معتمر سنويا.

هذا وقد اشترات طيران ناس طائرات بقيمة 41 مليار ريال منذ عام 2017.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الصفقة ستعطي الشركة القدرة على الدخول في أسواق جديدة، حيث إن طائرات A320 NEO، تخدم فقط 6 ساعات طيران وبالتالي هي تحلق فوق منطقة الشرق الأوسط فقط، في حين أن شركة "فلاي ناس" تتطلع للتوسع وخدمة أسواق جديدة في شمال وغرب إفريقيا ودول آسيوية.

وكشف المهنا أنه سيتم توقيع عقد الشراء خلال 3 أشهر المقبلة.

وعن حادثة طائرة ماكس 737 وما إذا كان هذا الأمر قد أثر على قرار الشركة في التوجه إلى طلبيات طائرات من إيرباص عوضا عن "بوينغ"، قال إن الشركة تستخدم طائرات إيرباص من 320 منذ بدء تشغيل "فلاي ناس"، والصفقة اليوم هي استمرار لتشغيل نفس الطراز.

لكن لا ينكر المهنا أن حادثة طائرة ماكس 737، أحدثت ربكة في سوق الطيران، حيث إن عدم توفر طائرات جديدة أدى إلى تغيير أسعار الطائرات المعروضة حاليا.

وأوضح أن هذه الصفقة تأتي تماشيا مع رؤية 2030 لاستقطاب حوالي 30 مليون معتمر، مشيرا إلى أن أول طلبية شراء ستتم في 2023 بالتالي فإن استراتيجية الشركة تنظر إلى المدى البعيد، حيث إن الظروف الجيوسياسية وحادثة مطار أبها، تصب في خانة الظروف المؤقتة التي سيتم تذليلها قريبا.