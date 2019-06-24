فندق كل شهر.. زخم الفنادق الجديدة يستمر في دبي

تشهد دبي نمواً كبيراً في عدد المنشآت الفندقية من فئة 5 نجوم، باعتبارها من الوجهات السياحية الفاخرة، حيث شهدت المدينة افتتاح نحو 30 فندقاً راقياً خلال أقل من 4 سنوات.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي من فئة 5 نجوم بنسبة قدرها 31% بنحو 10000 غرفة فندقية، وذلك من 30672 غرفة فندقية بنهاية يونيو 2015 لتصل إلى 40173 غرفة فندقية بنهاية أبريل 2019.

كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية من فئة 5 نجوم في دبي في الفترة من يونيو 2015 حتى أبريل 2019 بنسبة 34% لتصل إلى 118 منشأة فندقية، مقارنة مع 88 منشأة فندقية، بحسب ما نشرته صحيفة "البيان".

وتتميز المدينة بكونها من أسرع المدن السياحية نمواً في العالم من حيث عدد الفنادق الجديدة، بمعدل فندق كل شهر على الأقل، كما أنها تعتبر من أكبر الأسواق السياحية من حيث عدد المنشآت الفندقية قيد التطوير بنحو 66 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء من خلال 233 منشأة فندقية قيد التطوير.

وتترقب دبي دخول عدد كبير من الفنادق الفاخرة خلال العامين 2019 و2020، وذلك في ظل تحولها لوجهة فندقية عالمية تحتضن أبزر العلامات الفندقية على مستوى العالم، حيث تساهم هذه الفنادق في إثراء المعروض من المنشآت الفندقية.

ويشتهر القطاع السياحي في دبي بفخامة فنادقه التي تنافس نظيراتها على مستوى العالم، حيث تواصل المدينة استقطاب أبزر الفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم، لكن بخدمات عالية المستوى.