"نيوم" تفتتح مطارها وتبدأ تطوير جزء من خليجها الضخم

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة، موضحة في بيان صحافي، أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية، بدءاً من الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM". وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

من جهة أخرى، أعلنت نيوم تعيين شركة Aecom مستشارا إداريا لجزء من مشروع خليج نيوم، الذي سيبدأ تنفيذه هذا العام، على أكثر من مرحلة.

وستقدم الشركة الأميركية رؤيتها وخدماتها الاستشارية لتطوير البنية التحتية، في جزء من المشروع الذي سيصل حجم الاستثمارات فيه إلى 500 مليار دولار.



وعلى جانب آخر وفي الرياض، كشفت شركة القدية للاستثمار عن المخطط الرئيسي للمشروع الذي سيضم خمس مناطق تطوير رئيسية، تحوّل القدية إلى "عاصمة الترفيه والرياضة والفن" في السعودية. وستكون المنطقة الأولى هي "منتجع الترفيه" الذي يضم منطقة مركزية مخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والترفيه، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق.

أما المنطقة الثانية فهي مركز المدينة الذي يشمل قرية متعددة الاستخدامات، مخصصة للرياضة والفنون تضم مجمعات سكنية وتجارية ومتاجر للتجزئة وملاعب رياضية ومسارح ودور سينما.