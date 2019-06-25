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لعشاق الموضة.. مفاجآت صيف دبي تكشف عن "صفقة اليوم"

المصدر: العربية.نت
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تعود فعّالية "صفقة اليوم" خلال الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، والتي ستشهد عروضاً ترويجية وصفقات لا تُفوّت في عدد من مراكز التسوّق حول المدينة.

وتضم هذه الفعّالية في أسبوعها الأول صفقات لعشّاق الموضة والأناقة، وتتوفر كل صفقة ليوم واحد فقط، لذا يجب على المتسوّقين التوجه إلى مركز التسوّق المختار للحصول على الصفقة المتاحة في ذلك اليوم.

وعشّاق التسوّق على موعد مع تخفيضات كبيرة على حقائب اليد والمجوهرات والإكسسوارات في سبلاش في مول الإمارات غدا الأربعاء، والذي يقدّم تخفيضات بنسبة 90% على مجموعة من بضائعه.

وتتوفر الصفقة ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى نفاد الكمية.

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