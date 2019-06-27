الإمارات.. إقبال استثنائي على السياحة في جنوب شرق آسيا

تصدّرت بلدان جنوب شرق آسيا قائمة الوجهات المفضلة للعطلات الصيفية لدى المسافرين من دولة الإمارات هذا العام، وذلك وفقًا لتقرير توجهات السفر الذي كشفت عنه "تجوّل"، منصة حجوزات تذاكر الطيران والفنادق الإلكترونية التي تتخذ من "دبي" مقرًا لها.

وأشار التقرير إلى تصدر "بانكوك" الطلب على حجوزات الطيران بنمو نسبته 164% مقارنة بعام 2018، بفضل ثقافتها الغنية وشوارعها النابضة بالحياة؛ تلتها مباشرة جزيرة "بالي" الساحرة التي حققت نموًا نسبته 150% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكشف التقرير عن ارتفاع حجوزات السفر إلى مدينة "كوالالمبور" التي تمتاز بنشاطها الدائم وناطحات السحاب وشوارعها التي تصطف على جانبيها محطات الطهي، بنسبة 130% مقابل 2018.

وعلى صعيد الوجهات القريبة من الإمارات، حافظت مدينة "إسطنبول" بتاريخها الغني وعروضها الترفيهية الحية على مكانتها كإحدى الوجهات المفضلة للمسافرين من الدولة، بينما تحظى الوجهات السياحية في منطقة جنوب القوقاز بأهمية متواصلة في ظل توجه الكثير من المسافرين الباحثين عن المغامرات الخارجية والتجارب الثقافية الغنية إلى قضاء عطلاتهم في "باكو" بأذربيجان.

وقال مزّمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي في "تجّول": "يتجلّى بوضوح إقبال العديد من سكان الإمارات على قضاء العطلات خارج البلاد هذا العام، لاسيما في بلدان جنوب شرق آسيا التي تبعد مسافة قصيرة نسبيًا وتعد من الوجهات الغنية بثقافتها ومأكولاتها ومناظرها الطبيعية المتنوعة. وتبقى العطلات في المدن الخيار الأكثر شعبية لقضاء العطلات بين سكان الدولة، وتتصدر القائمة "سنغافورة" و"بانكوك" و"اسطنبول". ففي الإمارات تسود بين المسافرين رغبة حقيقية لاكتشاف العالم، ويتجلى ذلك بوضوح فيما تشهده منصتنا من نمو في الإنفاق بنسبة 30% و50% على الرحلات الجوية والفنادق على التوالي".